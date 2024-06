Alunos do CMEI Anterina se encantam com visita à horta hidropônica

A direção do Centro Municipal de Educação Infantil, (CMEI) – Anterina Miranda de Moraes, localizada no Jardim Pindorama, colocou em prática no mês de Maio a 2ª Edição do Projeto Cons-Ciência na educação infantil, pessoas e animais; plantas e transformações, cujo objetivo é oportunizar às crianças desde a mais tenra idade, que tenham consciência do mundo que as cerca, por meio de conhecimentos teóricos, mas vivenciando na prática cada situação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.