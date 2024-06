Ampliação da pista na República do Líbano: a chave para melhorar a mobilidade urbana em Cuiabá

Com um investimento de cerca de R$1,7 milhões, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, avaliou que a ampliação da pista na Avenida República do Líbano é a ‘cereja do bolo’ para melhorar a mobilidade urbana na região do Centro Político da capital. A obra integra o projeto do Complexo Lino Rossi, criado com objetivo de resolver problemas crônicos evidenciados no fluxo de trânsito do Bom Clima. Ao todo, foram investidos ao menos R$10 milhões em todo o complexo viário.

