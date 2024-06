Momento MT |Do R7

Animal selvagem é morto a tiros na Austrália e vira comida para moradores locais Um crocodilo de mais de três metros que assustava a comunidade Bulla, da Austrália, foi capturado e morto pelos moradores do local...

Alto contraste

A+

A-

Animal foi morto a tiros na Austrália

Um crocodilo de mais de três metros que assustava a comunidade Bulla, da Austrália, foi capturado e morto pelos moradores do local, segundo informações da Força Policial do Território do Norte. A morte ocorreu na última terça-feira (11). O réptil ainda virou comida para a população local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Audiência discute situação de pessoas com deficiência após as enchentes no RS

• Nova lei institui tarifa social de água e esgoto para pessoas de baixa renda

• IBC-Br: atividade econômica cresce 0,01% em abril



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.