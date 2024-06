Aprovados em processo seletivo da Sefaz para área de TI devem apresentar documentos até dia 26 de junho

Alto contraste

A+

A-

Os aprovados no processo seletivo para o cargo de analista sênior de Tecnologia da Informação da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT) devem apresentar a documentação exigida para a contratação até o dia 26 de junho. De acordo com a convocação, publicada pela pasta fazendária, o prazo inicia nesta quinta-feira (06/06) e os documentos devem ser enviados via e-mail, sob pena de perder a vaga. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• CSMP divulga lista definitiva de inscritos

• Bombeiros conscientizam sobre importância da preservação ambiental e do combate a incêndios florestais

• Campanha para melhorar saneamento básico em Cuiabá é lançada

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.