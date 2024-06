Assembleia Legislativa aprova PL que cria fundo de apoio às florestas

Alto contraste

Em sessão ordinária nesta quarta-feira (5), os deputados estaduais de Mato Grosso aprovaram, em segunda votação, o Projeto de Lei 1117/2024, que cria o Fundo de Apoio às Florestas, denominado “Fundo Amigos da Floresta – 3F” (Forest Friends Fumf) e institui o Selo 3F – Amigos da Floresta e dá outras providências. O fundo permitirá que o governo receba doação de recursos para a criação, regularização e manutenção de parques e unidades de conservação no Estado. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



