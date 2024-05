Assistência Social intensifica campanha contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

Alto contraste

Para ampliar o debate sobre Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes, comemorado em 18 de maio, a Secretaria de Assistência Social de Sorriso segue com uma série de ações. Ontem, 20, foi dia de pit stop em vários pontos da cidade para dar visibilidade ao tema; e a partir de amanhã, dia 22 de maio, iniciam os debates com os grupos assistidos pela pasta, iniciando pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).



