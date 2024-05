Atleta sorrisense conquista dois ouros no Rio de Janeiro

O último fim de semana foi de muita comemoração para o atleta Eduardo Furtado, que se destacou na etapa Rio de Janeiro, do Meeting Paralímpico Loterias Caixa 2024, ao conquistar duas medalhas de ouro. O atleta competiu pelas provas de 100 e 200 metros e se mantém no top 5 do de alto rendimento do ranking brasileiro de Atletismo.

