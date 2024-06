Atleta surdo é homenageado pelo prefeito após conquista no futsal

Convidado pelo prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, que queria parabenizá-lo e abraçá-lo pessoalmente pelo título de melhor jogador de futsal para surdos, consagrado ao rondonopolitano Heitor Wallas pela Confederação Brasileira de Desportos para Surdos (CBDS), o atleta esteve, na tarde de ontem (19), no gabinete do mandatário no Paço Municipal, acompanhado dos intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) Rosemeire Lima e Genival Lima.

