Audiência Pública em Sorriso para Apresentação de Relatório Quadrimestral

Amanhã, 21 de setembro, a Secretaria de Saúde e Saneamento (Semsas) de Sorriso promove audiência pública para apresentação do 1.º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) de 2024. O relatório é uma prestação de conta à população dos investimentos, da produção e das auditorias realizadas pela Secretaria de Saúde e Saneamento e atende a Lei Complementar 141/2012 que dispõe sobre Audiência Pública. A apresentação é aberta a toda população com início às 15 horas no plenário da Câmara de Vereadores de Sorriso.

