Autorizada a disponibilização de wi-fi gratuito nos transportes públicos de Cuiabá

A Lei de número 6.043/2016, é de autoria do vereador Marcrean Santos (MDB), autoriza a disponibilização de wi-fi gratuito aos usuários de transporte público no Município de Cuiabá. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana ficará responsável por regulamentar as formas de acesso a internet pública. O Executivo Municipal deve informar os passageiros sobre o programa por meio de placas informativas afixadas em locais de fácil visualização.

