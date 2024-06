Beto Faro celebra crescimento econômico e destaca setores em ascensão

O senador Beto Faro (PT-PA) destacou, em pronunciamento nesta terça-feira (4), que o produto interno bruto (PIB) brasileiro registrou um crescimento de 0,8% no primeiro trimestre de 2024 em relação ao trimestre anterior. Segundo o parlamentar, o resultado supera as previsões de mercado e está alinhado com as projeções da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda.

