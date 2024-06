Bolsistas de MT brilham na semifinal do Mundial Universitário de Futsal na China

A equipe de Mato Grosso, que representa o Brasil no Mundial Universitário de Futsal, vai disputar a semifinal contra a França, neste sábado (15.06), em Shangai, na China. Quem comanda o time é o treinador Marcus Penna, que é um dos técnicos atendidos pelo programa Olimpus MT, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). Alguns dos jogadores também são beneficiados com Bolsa Atleta do programa.

