Bombeiros de MT retornam após atuação heroica em operações de busca e resgate no RS

Um grupo de 11 bombeiros militares do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) retornou nesta segunda-feira (03.06) ao Estado, após um mês de atuação no Rio Grande do Sul, prestando apoio às operações de busca, resgate e assistência humanitária em razão das fortes chuvas e enchentes que atingiram a região.

