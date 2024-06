Bombeiros resgatam tamanduá-mirim em operação no Distrito Industrial

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, na manhã desta segunda-feira (03.06), para capturar um tamanduá-mirim em local de risco no Distrito Industrial José de Alencar, no município de Primavera do Leste (234 km de Cuiabá). A equipe da 6ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (6ª CIBM) encontrou o animal no barracão de uma empresa.

