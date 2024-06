Brasil se destaca com exploração de 'lítio verde'

Alto contraste

Durante audiência pública na Comissão de Infraestrutura (CI), nesta terça-feira (18), senadores e especialistas defenderam que o Brasil priorize ações estratégicas para o desenvolvimento de uma indústria de processamento mineral, com foco na exploração de lítio, agregando valor para a produção interna de baterias e componentes. Os participantes destacaram o grande potencial competitivo do país, já que é o único produtor de “lítio verde” no mundo e concentra uma das maiores reservas do mineral, com 1 milhão de toneladas. A audiência atendeu requerimento do senador Esperidião Amin (PP-SC). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



