Momento MT |Do R7

Brasileira atingida em ataque no Líbano: estado gravíssimo Uma brasileira de 30 anos, Fatima Boustani, encontra-se em estado gravíssimo após um bombardeio atingir sua residência na cidade...

Alto contraste

A+

A-

Fatima Boustani

Uma brasileira de 30 anos, Fatima Boustani, encontra-se em estado gravíssimo após um bombardeio atingir sua residência na cidade de Saddike, no Sul do Líbano, neste sábado (1º). Segundo relatos de Hussein Ezzddein, primo do marido de Fatima, Ahmad Aidibi, ela está sangrando pela cabeça e pulmão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Brasileira atingida em ataque no Líbano está em estado gravíssimo

• PEC das drogas será pauta da Câmara nesta semana

• PF apreende veículo com dezenas de aparelhos celulares em fundo falso



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.