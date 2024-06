Brasileira ferida no Líbano relata agressão do marido e fuga com os filhos A brasileira Fatima Boustani, de 30 anos, ferida em um bombardeio no início do mês em Saddikine, no sul do Líbano, afirma que deixou...

Fátima Boustani, brasileira ferida no Líbano

A brasileira Fatima Boustani, de 30 anos, ferida em um bombardeio no início do mês em Saddikine, no sul do Líbano, afirma que deixou o Brasil após sofrer uma agressão do marido que, depois da denúncia, fugiu e viajou com os filhos.

