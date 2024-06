Brasileiros são sempre bem-vindos em Portugal, afirma secretário de Estado

Alto contraste

A+

A-

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal, Nuno Sampaio, disse nesta segunda-feira (10) que os brasileiros continuarão sempre sendo muito bem-vindos ao país. "A enorme comunidade de brasileiros que vive em Portugal tem contribuído muito para a solidificação das nossas relações, para estreitar as relações culturais, tem contribuído muito para a economia portuguesa e são e vão continuar a ser sempre muito, muito bem-vindos", afirmou durante a comemoração do Dia Nacional de Portugal, que celebra também os 500 anos do nascimento de Camões, realizada na embaixada do país, em Brasília. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Vídeo: homem provoca incêndio de grandes proporções em prédio em Miami

• Sobe para 175 o número de mortos no RS após enchentes

• Justiça acaba com exigência de exame ginecológico de candidatas à PM

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.