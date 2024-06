Cadastro Único: Atualização de Dados na Comunidade Rural de Praia Grande

Ação será realizada na localidade rural de Praia Grande (pastelaria da Vera) das 8h às 11 horas. Nesta quarta-feira (12), os moradores da comunidade rural de Praia Grande terão a oportunidade de atualizarem as informações do Cadastro Único além de se inscreverem no programa. Equipes da Secretaria de Assistência Social estarão na localidade realizando essa prestação de serviço.

