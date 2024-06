CAE debaterá MP que limita compensação de créditos de PIS/Pasep e Cofins

Alto contraste

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta quarta-feira (11) a realização de audiência pública para debater os impactos da medida provisória (MP) que aumenta a cobrança de imposto a empresas ao restringir a compensação de créditos das contribuições tributárias ao PIS/Pasep e à Cofins. O governo federal editou a norma na terça-feira (4) com o objetivo de aumentar a arrecadação em R$ 29,2 bilhões em 2024. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



