Câmara Municipal de Cuiabá aprova projeto de lei para combate às sequelas da hanseníase

A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, em 2ª votação, o projeto de lei que estabelece políticas públicas para combater as sequelas e agravos dos pacientes com hanseníase. O projeto, de autoria do vereador Lilo Pinheiro (PP), prevê a implantação de atendimentos prioritários para a população afetada pela doença, incluindo serviços de oftalmologia, odontologia, colocação de DIU em mulheres em período fértil e endocrinologia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.