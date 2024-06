Campanha de Doação de Sangue supera expectativas e reforça estoques do HPSMVG

A campanha de doação de sangue realizada de 11 a 14 de junho pelo Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande (HPSMVG), em parceria com o Hemocentro de Cuiabá, resultou na coleta de 158 bolsas de sangue, um número considerado excelente pela Agência Transfusional do HPSMVG. A ação, que encerrou na última sexta-feira, Dia Mundial do Doador de Sangue, superou todas as expectativas e destacou a solidariedade da comunidade local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.