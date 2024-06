Campanha de Doação de Sangue une Hospital e Hemocentro em Várzea Grande

De 11 a 14 de junho, o Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande (HPSMVG), em parceria com o Hemocentro de Cuiabá, realiza uma importante campanha de doação de sangue. O ônibus do Hemocentro estará estacionado em frente ao HPSMVG, facilitando o acesso para todos que desejam contribuir. A ação culmina no Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho, e visa reforçar os estoques de sangue do hospital.

