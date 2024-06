Campanha em Cuiabá busca melhorar saneamento básico na cidade Apesar de Cuiabá ter liderado o Ranking do Saneamento do instituto Trata Brasil de 2024, como a capital brasileira que mais investiu...

Alto contraste

A+

A-

Apesar de Cuiabá ter liderado o Ranking do Saneamento do instituto Trata Brasil de 2024, como a capital brasileira que mais investiu em saneamento básico, com R$ 472,42 por habitante, o município figurou em segundo lugar na lista de maior variação negativa, tendo como uma das razões a queda nos índices de volume de esgoto tratado referido à água consumida. Ou seja, embora a cidade tenha realizado investimentos, incluindo a instalação de 1,4 mil quilômetros de rede de esgoto, ainda há um grande trabalho a ser feito para melhorar o saneamento básico. Um dos principais desafios se refere à interligação das unidades (residências, comércios e outras) à rede pública de esgoto para eliminar adequadamente os resíduos líquidos. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• CSMP divulga lista definitiva de inscritos

• Bombeiros conscientizam sobre importância da preservação ambiental e do combate a incêndios florestais

• Campanha para melhorar saneamento básico em Cuiabá é lançada

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.