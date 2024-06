Campanha "Juntos por Elas" promove ação de sensibilização contra violência doméstica

A campanha “Juntos por Elas”, idealizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, iniciou esta semana mais uma rodada de ações com o objetivo de sensibilizar a sociedade no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Banheiros femininos de bares, academias e shoppings de Cuiabá estão recebendo adesivos com Sinal para Ajuda às mulheres que precisam de socorro.

