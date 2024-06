Carro voa após batida: veja o momento impressionante Um vídeo flagrou o momento em que um carro fica parcialmente suspenso no ar com a força do jato d'água de um hidrante após uma batida...

Segundo o corpo de bombeiros do Orange County, nenhum motorista ficou ferido

Um vídeo flagrou o momento em que um carro fica parcialmente suspenso no ar com a força do jato d'água de um hidrante após uma batida. A cena incomum foi divulgada nesta segunda-feira (10) nas redes sociais da Autoridade do Corpo de Bombeiros de Orange County, na Califórnia.

