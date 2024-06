Casal surpreende ao 'pescar' meio milhão de reais em lago Um casal 'fisgou' um cofre com US$ 100 mil (pouco mais de R$ 500 mil) enquanto fazia uma pesca com ímãs em um lago no Corona Park...

Casal pesca cofre com meio milhão de reais em lago

Um casal 'fisgou' um cofre com US$ 100 mil (pouco mais de R$ 500 mil) enquanto fazia uma pesca com ímãs em um lago no Corona Park, em Nova Iorque nos Estados Unidos, na tarde da última sexta-feira (31).

