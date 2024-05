Casal transforma crédito da Desenvolve MT em rede de lavanderias autônomas

Com o apoio da Desenvolve MT, o casal Maiara Maia e Paulo Fetter, proprietários da lavanderia Desce Lava, inauguraram seis lojas em Cuiabá. A ideia do empreendimento surgiu da própria necessidade deles, que estavam com a máquina de lavar estragada e começaram a utilizar os serviços de lavanderias autônomas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.