CDH rejeita suspensão de portaria e defende igualdade de gênero e raça no SUS

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) rejeitou nesta quarta-feira (19) o Projeto de Decreto Legislativo (PDL 71/2023), que suspende a portaria que cria o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no Sistema Único de Saúde (SUS). O projeto para suspender a portaria foi apresentado pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE) e o parecer pela rejeição, pela senadora Ana Paula Lobato (PDT-MA). Agora o texto será apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



