Chico Rodrigues e o Marco Regulatório de Fomento à Cultura

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) pediu, em pronunciamento nesta terça-feira (4), que os colegas aprovem o projeto de lei que cria o marco regulatório do fomento à cultura (PL 3.905/2021). A matéria está na pauta do Plenário desta terça. O parlamentar destacou que a proposta visa organizar as regras das políticas e o financiamento do setor cultural no âmbito da União, dos estados e municípios.

