Chuvas intensas atingem Santos e colocam cidade em estado de atenção

Alto contraste

A+

A-

Após um dia de tempo firme e sol, a cidade de Santos, na Baixada Santista, registrou mudança de tempo com o avanço de uma frente fria sobre a região, que causou chuva forte na madrugada e na manhã de hoje (4), colocando a cidade em estado de atenção. O acumulado pluviométrico em Santos já chegou a 81,4 milímetros (mm), com rajadas de vento de até 74,8 quilômetros por hora (km/h). As condições continuaram chuvosas ao longo da manhã, com a temperatura de 19°C, de acordo com informações da Defesa Civil de Santos. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Comissões realizam reunião conjunta para ouvir ministra das Mulheres

• Deputado defende Trump enquanto filho faz caretas durante discurso

• Governo limita uso do PIS/Cofins para custear corte na folha

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.