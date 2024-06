Cinema de Animação: Destaque no Festival de Ouro Preto

Alto contraste

A Mostra de Cinema de Ouro Preto (CineOP), cuja cerimônia de abertura foi realizada na noite de quinta-feira (20), busca neste ano dar centralidade aos filmes de animação. O gênero responde por 47 dos 153 títulos selecionados para exibição no evento. Realizada na cidade histórica mineira, a mostra, que está na 19ª edição, vai até segunda-feira (24). Parte dos filmes também pode ser assistido pela internet, por meio da plataforma da mostra. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



