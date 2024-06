Claudia Sheinbaum faz história ao se tornar a primeira presidente mulher do México Claudia Sheinbaum venceu a eleição presidencial do México, neste domingo (2), segundo indica a projeção oficial da contagem preliminar...

Claudia Sheinbaum é eleita a primeira mulher a assumir a presidência no México

Claudia Sheinbaum venceu a eleição presidencial do México, neste domingo (2), segundo indica a projeção oficial da contagem preliminar dos votos, realizada pelo Instituto Nacional Eleitoral (INE). Com o apoio do atual presidente Andrés Manuel López Obrado, Sheinbaum será a primeira mulher a assumir o cargo no país.

