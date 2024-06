Cleitinho propõe fim da reeleição e unificação das eleições

O senador Cleitinho (Republicanos-MG), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (12), manifestou seu apoio à proposta de emenda à Constituição (PEC 12/2022) que propõe o fim da reeleição para presidente, governador e prefeito, além de aumentar os mandatos no Executivo de quatro para cinco anos, a partir de 2026. O senador destacou a importância de unificar as eleições como uma medida para reduzir os custos e evitar a sobrecarga para a população.

