Combate ao aquecimento global é destaque na reunião do U20

Alto contraste

A+

A-

O papel de governos locais como líderes econômicos e políticos mundiais será discutido no encontro de dois dias, que começa nesta segunda-feira (17), no Instituto Tomie Ohtake, na capital paulista. Será o primeiro Urban20 (U20), grupo que concentra cidades do G20 formado pelas principais economias do mundo e co-presidido pelos municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo. Estarão presentes autoridades de 38 municípios e uma das principais pautas será o combate ao aquecimento global. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Combate ao aquecimento global está na pauta da reunião do U20

• Presidente licenciado do Solidariedade passa por audiência de custódia

• Caixa libera abono do PIS/Pasep para nascidos em julho e agosto

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.