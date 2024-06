Comissão aprova Marcel Biato para a embaixada do Brasil no Cazaquistão A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quinta-feira (6), por 10 votos a favor e nenhum contrário, a condução do diplomata...

mapa_cazaquistao.png

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quinta-feira (6), por 10 votos a favor e nenhum contrário, a condução do diplomata Marcel Fortuna Biato para o cargo de embaixador no Cazaquistão e, cumulativamente, na República Quirguiz e no Turcomenistão. A indicação da Presidência da República (MSF 8/2024) é relatada pelo senador Esperidião Amin (PP-SC) e segue agora para análise do Plenário.

