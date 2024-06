Competições individuais agitam a 47ª Edição dos Jogos Estudantis Cuiabanos

As competições em modalidades individuais da 47ª Edição dos Jogos Estudantis Cuiabanos (JEC's), promovida pela Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, continuam neste fim de semana com a participação maciça dos alunos das escolas públicas e particulares da capital. Segundo levantamento, há um registro de 71 instituições de ensino escritas. Essa edição que começou no início desse mês, termina no próximo dia 28.

