Concerto da Orquestra Sinfônica da UFMT e Guilherme Arantes no Parque das Águas

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, convida a população para o concerto da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), que contará com a participação especial do cantor e compositor da Música Popular Brasileira, Guilherme Arantes. O espetáculo faz parte da programação de aniversário de 305 anos da capital e ocorrerá neste domingo (21), a partir das 18h, no Parque das Águas.

