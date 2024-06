Concurso da Guarda Municipal de Várzea Grande: Provas marcadas para 30 de junho

A Comissão Organizadora e Fiscalizadora do Concurso Público de Várzea Grande, informa que a primeira etapa de provas objetivas, para o concurso da Guarda Municipal, será no dia 30 de junho. O cartão de confirmação de inscrição (CCI), com data, horário e local de exame, será disponibilizado no dia 25 de junho, a partir das 17 horas, no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON (www.selecon.org.br).

