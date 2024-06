Condenado por Feminicídio: Justiça determina pena de 19 anos de prisão

Alto contraste

José dos Santos Silva Conceição, vulgo “Neguim”, foi condenado pelo Tribunal do Júri a 19 anos e nove meses de reclusão em razão do feminicídio cometido contra sua ex-companheira, Andressa dos Santos Silva. Durante o julgamento, realizado nesta segunda-feira (17) em Sorriso, os jurados acolheram a tese defendida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso de que o crime foi cometido com as seguintes qualificadoras: motivo torpe, com a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e em contexto de violência doméstica e familiar. O julgamento teve atuação em plenário do promotor de Justiça Luiz Fernando Rossi Pipino. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



