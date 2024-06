Confúcio Moura: O alerta contra o extremismo político

O senador Confúcio Moura (MDB-RO), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (19), criticou a “polarização política no Brasil”. Ele alertou sobre o crescimento de movimentos radicais no cenário nacional e mundial, relembrando os horrores do extremismo ao longo da história. O parlamentar destacou a ascensão da extrema-direita na Europa nos anos 1920 e 1930, quando o fascismo de Mussolini e o nazismo na Alemanha dominavam. Para o senador, "o Brasil precisa retornar a um centro político com líderes conciliadores".

