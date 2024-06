Conheça a história de Larissa, a jovem que se tornou uma doadora regular de sangue

Alto contraste

A auxiliar administrativa Larissa Régis, de 24 anos, doou sangue pela primeira vez há seis anos, logo que completou 18 anos. “Fui motivada pelo desejo de ajudar as pessoas e fazer a diferença na vida do próximo. A ideia de que uma simples ação poderia salvar vidas foi um grande incentivo para mim”, disse Larissa. Desde então, a jovem faz pelo menos uma doação de sangue todos os anos e planeja se tornar uma doadora regular, no intuito de ajudar a manter os estoques em dia. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



