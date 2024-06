Conheça a história de Thomas Wedders, dono do maior nariz já visto na história Thomas Wedders, um britânico que viveu na região de Yorkshire, no norte da Inglaterra, durante o século XVIII, foi oficialmente...

Thomas Wedders

Thomas Wedders, um britânico que viveu na região de Yorkshire, no norte da Inglaterra, durante o século XVIII, foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records como o dono do maior nariz do mundo. Com um impressionante comprimento de 19 cm, seu nariz se tornou uma característica marcante e contribuiu para sua fama na época, como indicam registros históricos.

