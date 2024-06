Contas da SuperVia: Consultores analisam risco de falência da concessionária Em meio à queda de braço entre a Supervia e o governo do Rio de Janeiro, as contas da concessionária que opera trens urbanos no...

Alto contraste

A+

A-

Em meio à queda de braço entre a Supervia e o governo do Rio de Janeiro, as contas da concessionária que opera trens urbanos no estado estão sendo analisadas por duas empresas de consultoria financeira nomeadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). As empresas deverão apresentar um laudo conclusivo em audiência marcada para o dia 27 deste mês. O documento deverá apontar se realmente há risco de falência, como alega a SuperVia. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Contas da SuperVia estão sob análise de consultores nomeados pelo TJ

• MEC debate desigualdades educacionais causadas pela pandemia

• Pesquisa sobre mídia cívica indica ruptura com conceitos tradicionais

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.