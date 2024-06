Controladoria Geral do Município e CGU lançam programa digital para o ensino fundamental A Escola Municipal de Ensino Básico Gracildes Melo Dantas, no bairro Altos da Glória, é a primeira escola municipal de Cuiabá a implantar...

A Escola Municipal de Ensino Básico Gracildes Melo Dantas, no bairro Altos da Glória, é a primeira escola municipal de Cuiabá a implantar o Programa “Um Por Todos e Todos Por Um!” em formato digital. O projeto piloto lançado na quinta-feira (20) na escola é fruto de uma parceria da Controladoria-Geral da União (CGU) com a Prefeitura de Cuiabá, através da Controladoria Geral do Município. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



