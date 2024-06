Coordenador de novos negócios do PIT de São José dos Campos palestrará em Sorriso

Fortalecer parcerias e promover o desenvolvimento sustentável. É essa a missão de um encontro programado para a próxima quarta-feira, dia 19. Na data, Sorriso irá receber o coordenador de novos negócios do Parque de Inovação Tecnológica (PIT) de São José dos Campos (SP), Amaury Acatauassú que irá apresentar os programas desenvolvidos no parque paulista. O encontro terá início às 19 horas no Auditório Farroupilha.

