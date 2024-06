Corinthians deixa vitória escapar em jogo eletrizante contra o Atlético-GO

Cuiabá vence de goleada e sai da lanterna do Brasileirão

Em uma noite de reviravoltas e muita emoção no Estádio Antônio Accioly, Corinthians e Atlético-GO travaram um duelo eletrizante que terminou empatado em 2 a 2. O Timão, com dois gols de Yuri Alberto, chegou a ter a vitória nas mãos, mas cedeu o empate nos acréscimos, frustrando os planos de António Oliveira. Apesar do resultado agridoce, o ponto conquistado fora de casa foi suficiente para tirar o time paulista da zona de rebaixamento do Brasileirão.

