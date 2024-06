CRE aprova Flávio Helmold Macieira para embaixada na Irlanda

Momento MT |Do R7

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quinta-feira (6), com 11 votos a favor e nenhum contra, a condução do diplomata Flávio Helmold Macieira para o cargo de embaixador na Irlanda. Agora a indicação segue para a análise do Plenário. A relatora da indicação (MSF 7/2024) é a senadora Tereza Cristina (PP-MS).

