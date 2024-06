CSP adia votação de projeto que proíbe progressão de pena para crime hediondo

Foi adiada, na Comissão de Segurança Pública (CSP), a votação do projeto que proíbe a progressão de regime de cumprimento de pena aos condenados por crimes hediondos. O Projeto de Lei (PL) 853/2024, do senador Flávio Arns (PSB-PR), recebeu parecer favorável da relatora, senadora Damares Alves (União-DF). O adiamento veio após pedido de vistas do senador Fabiano Contarato (PT-ES) na reunião desta terça-feira (11).

