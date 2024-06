Cuiabá alcança quase 100% de frota de ônibus climatizada

Com a entrega de 18 novos ônibus zero km realizada pelo prefeito Emanuel Pinheiro na tarde desta quinta-feira (20), Cuiabá atinge a marca de 98.44% da frota operacional do transporte coletivo com ar-condicionado circulando pelas ruas da capital. Sendo a única cidade do Brasil com tal percentual de climatização, a meta do gestor é deixar 100% da frota climatizada até o fim da gestão, em dezembro deste ano.

